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Camino Primitivo Etapa de A Fonsagrada (Padrón) a O Cádavo Baleira

Albergue de Cádavo Baleira

Disponible sin conexión
220
87
01 albergue de cadavo balei

C/ Campo de la Feira, s/n
Cádavo Baleira

982354059 o (llamar a los teléfonos que hay en la puerta)

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: Dolores Valiño

Observaciones:

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de A Fonsagrada (Padrón) a O Cádavo Baleira Etapa 8

Etapa de A Fonsagrada (Padrón) a O Cádavo Baleira

km 23,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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