Camino Primitivo Etapa de A Fonsagrada (Padrón) a O Cádavo Baleira
C/ Campo de la Feira, s/n
Albergue de Cádavo Baleira
Disponible sin conexión
22087
C/ Campo de la Feira, s/n
Cádavo Baleira
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue: Dolores Valiño
Observaciones:
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 8
Etapa de A Fonsagrada (Padrón) a O Cádavo Baleira
km 23,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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