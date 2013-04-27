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Camí Primitiu Etapa de Fonsagrada (Padró) a O Cádavo Baleira

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Alberg de Cádavo Baleira

Disponible sense connexió
189
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01 albergue de cadavo balei

C/ Camp de la Feira, s/n
Cádavo Baleira

982354059 o (trucar als telèfons que hi ha a la porta)

Web / Link

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Dolores Valiño

Observacions:

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Fonsagrada (Padró) a O Cádavo Baleira Etapa 8

Etapa de Fonsagrada (Padró) a O Cádavo Baleira

km 23,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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