Bide Primitiboa Etapa: A Fonsagrada (Errolda) - O Cádavo Baleira
Campo de la Feira kalea, zk.g.
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Cabdavo Baleirako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1890
Campo de la Feira kalea, zk.g.
Baleira
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Dolores Valiño
Oharrak:
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 8
Etapa: A Fonsagrada (Errolda) - O Cádavo Baleira
km 23,4
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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