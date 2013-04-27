Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Primitiboa Etapa: A Fonsagrada (Errolda) - O Cádavo Baleira

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Cabdavo Baleirako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
189
0
01 albergue de cadavo balei

Campo de la Feira kalea, zk.g.
Baleira

982354059 edo (atean dauden telefonoetara deitu)

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Dolores Valiño

Oharrak:

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Etapa: A Fonsagrada (Errolda) - O Cádavo Baleira Etapa 8

Etapa: A Fonsagrada (Errolda) - O Cádavo Baleira

km 23,4
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi