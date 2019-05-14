Camiño Sanabrés Etapa da Gudiña a Laza
C/ Cardeal Quiroga, 9
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Albergue dá Rosario
Dispoñible sen conexión
510
C/ Cardeal Quiroga, 9
Campobecerros (Ourense)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Rosario e Jorge García
Observacións:
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 7
Etapa da Gudiña a Laza
km 34,5
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
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