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Camiño Sanabrés Etapa da Gudiña a Laza

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Albergue dá Rosario

Dispoñible sen conexión
51
0
Albergue da rosario

C/ Cardeal Quiroga, 9
Campobecerros (Ourense)

650 530 547, 988 30 89 43

alberguedarosario18\gmail.com

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Rosario e Jorge García

Observacións:

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa da Gudiña a Laza Etapa 7

Etapa da Gudiña a Laza

km 34,5
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
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