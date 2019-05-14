Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Sanabrés Etapa de Gudiña a Laza

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg dona Rosario

Disponible sense connexió
51
0
Albergue da rosario

C/ Cardenal Quiroga, 9
Campobecerros (Orense)

650 530 547, 988 30 89 43

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rosario i Jorge García

Observacions:

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Gudiña a Laza Etapa 7

Etapa de Gudiña a Laza

km 34,5
Temps 08H 30’
Dificultat alta
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies