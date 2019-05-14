Camí Sanabrés Etapa de Gudiña a Laza
C/ Cardenal Quiroga, 9
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Alberg dona Rosario
Disponible sense connexió
510
C/ Cardenal Quiroga, 9
Campobecerros (Orense)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rosario i Jorge García
Observacions:
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 7
Etapa de Gudiña a Laza
km 34,5
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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