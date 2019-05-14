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Camino Sanabrés Etapa de A Gudiña a Laza

Albergue da Rosario

Disponible sin conexión
61
5
Albergue da rosario

C/ Cardenal Quiroga, 9
Campobecerros (Ourense)

650 530 547, 988 30 89 43

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Rosario y Jorge García

Observaciones:

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de A Gudiña a Laza Etapa 7

Etapa de A Gudiña a Laza

km 34,5
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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