Camino Sanabrés Etapa de A Gudiña a Laza
C/ Cardenal Quiroga, 9
Albergue da Rosario
Disponible sin conexión
615
C/ Cardenal Quiroga, 9
Campobecerros (Ourense)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Rosario y Jorge García
Observaciones:
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 7
Etapa de A Gudiña a Laza
km 34,5
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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