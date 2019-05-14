Sanabriako Bidea Ako etapa Gudiñatik Lazara
Quiroga kardinalaren kalea, 9
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Arrosarioko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
510
Quiroga kardinalaren kalea, 9
Kanputxeak (Ourense)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rosario eta Jorge García
Oharrak:
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 7
Ako etapa Gudiñatik Lazara
km 34,5
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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