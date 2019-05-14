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Sanabriako Bidea Ako etapa Gudiñatik Lazara

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Arrosarioko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
51
0
Albergue da rosario

Quiroga kardinalaren kalea, 9
Kanputxeak (Ourense)

650 530 547, 988 30 89 43

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rosario eta Jorge García

Oharrak:

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Ako etapa Gudiñatik Lazara Etapa 7

Ako etapa Gudiñatik Lazara

km 34,5
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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