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Camiño de San Salvador Etapa de Pajares a Pola de Lena

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Albergue Cascoxu

Dispoñible sen conexión
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Albergue Cascoxu

Chairos de Someron, s/n
Chairos de Someron (Lena, Asturias)

656 284 603

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Pablo

Observacións: Check-in a partir das 17:00h. Flexibilidade por vivir no mesmo edificio do albergue.

Camiño de San Salvador

Camiño de San Salvador

Etapas 5
km 121,8
Etapa de Pajares a Pola de Lena Etapa 4

Etapa de Pajares a Pola de Lena

km 24,8
Tempo 06H 30’
Dificultade alta
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