Camiño de San Salvador Etapa de Pajares a Pola de Lena
Chairos de Someron, s/n
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Albergue Cascoxu
Dispoñible sen conexión
30
Chairos de Someron, s/n
Chairos de Someron (Lena, Asturias)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Pablo
Observacións: Check-in a partir das 17:00h. Flexibilidade por vivir no mesmo edificio do albergue.
Camiño de San Salvador
Etapas 5
km 121,8
Etapa 4
Etapa de Pajares a Pola de Lena
km 24,8
Tempo 06H 30’
Dificultade alta
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