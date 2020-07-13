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Camino de San Salvador Etapa de Pajares a Pola de Lena

Albergue Cascoxu

Disponible sin conexión
35
3
Albergue Cascoxu

Llanos de Someron, s/n
Llanos de Someron (Lena, Asturias)

656 284 603

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Pablo

Observaciones: Check-in a partir de las 14:00h. Flexibilidad por vivir en el mismo edificio del albergue.

Camino de San Salvador

Camino de San Salvador

Etapas 5
km 121,8
Etapa de Pajares a Pola de Lena Etapa 4

Etapa de Pajares a Pola de Lena

km 24,8
Tiempo 06H 30’
Dificultad Alta
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