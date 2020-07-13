Camino de San Salvador Etapa de Pajares a Pola de Lena
Llanos de Someron, s/n
Albergue Cascoxu
Disponible sin conexión
353
Llanos de Someron, s/n
Llanos de Someron (Lena, Asturias)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Pablo
Observaciones: Check-in a partir de las 14:00h. Flexibilidad por vivir en el mismo edificio del albergue.
Camino de San Salvador
Etapas 5
km 121,8
Etapa 4
Etapa de Pajares a Pola de Lena
km 24,8
Tiempo 06H 30’
Dificultad Alta
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