San Salvador Bidea Pajaresetik Pola de Lenara arteko etapa
Someron lautadak, z/g
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Cascoxu aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
30
Someron lautadak, z/g
Someron lautadak (Lena, Asturias)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pablo
Oharrak: Check-in, 17:00etatik aurrera. Malgutasuna, aterpetxeko eraikinean bertan bizitzeko.
San Salvador bidea
Etapak 5
km 120,3
Etapa 4
Pajaresetik Pola de Lenara arteko etapa
km 24,8
Denbora 06H 30’
Zailtasuna HANDIA
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