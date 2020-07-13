Camí de San Salvador Etapa de Pallers a Pola de Lena
Plans de Someron, s/n
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Alberg Cascoxu
Disponible sense connexió
30
Plans de Someron, s/n
Plans de Someron (Lena, Astúries)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pablo
Observacions: Check-in a partir de les 17:00h. Flexibilitat per viure en el mateix edifici de l'alberg.
Camí de San Salvador
Etapes 5
km 121,8
Etapa 4
Etapa de Pallers a Pola de Lena
km 24,8
Temps 06H 30’
Dificultat alta
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