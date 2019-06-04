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Camiño Primitivo Etapa de Pola de Allande á Mesa

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Albergue Casa Marqués

Dispoñible sen conexión
27
0
Albergue casa marques

Berducedo
Berducedo (Concello de Allande)

985 909 820

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Borja Pérez Núñez

Observacións: Ademais do albergue dispoñen dunha pensión con 6 habitacións: dous individuais (20?), dous de matrimonio(25?) e dous dobres(30?).

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Pola de Allande á Mesa Etapa 5

Etapa de Pola de Allande á Mesa

km 22,8
Tempo 06H 00’
Dificultade alta
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