Bide Primitiboa Pola de Allande-La Mesa etapa
Berduedo
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Casa Marqués aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
270
Berduedo
Berducedo (Allandeko Kontzejua)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borja Pérez Núñez
Oharrak: Aterpetxeaz gain, 6 logela dituen pentsioa ere badute: bi banakako (20?) ), bi ezkontza(25?) eta bi bikoitz(30? ).
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 5
Pola de Allande-La Mesa etapa
km 22,0
Denbora 06H 00’
Zailtasuna HANDIA
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