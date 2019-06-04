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Bide Primitiboa Pola de Allande-La Mesa etapa

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Casa Marqués aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
27
0
Albergue casa marques

Berduedo
Berducedo (Allandeko Kontzejua)

985 909 820

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borja Pérez Núñez

Oharrak: Aterpetxeaz gain, 6 logela dituen pentsioa ere badute: bi banakako (20?) ), bi ezkontza(25?) eta bi bikoitz(30? ).

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Pola de Allande-La Mesa etapa Etapa 5

Pola de Allande-La Mesa etapa

km 22,0
Denbora 06H 00’
Zailtasuna HANDIA
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