Camino Primitivo Etapa de Pola de Allande a La Mesa
Berducedo
Albergue Casa Marqués
Disponible sin conexión
499
Berducedo
Berducedo (Concejo de Allande)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Borja Pérez Núñez
Observaciones: Además del albergue disponen de una pensión con 6 habitaciones: dos individuales (20?), dos de matrimonio(25?) y dos dobles(30?).
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 5
Etapa de Pola de Allande a La Mesa
km 22,8
Tiempo 06H 00’
Dificultad Alta
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos