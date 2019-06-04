Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Primitivo Etapa de Pola de Allande a La Mesa

Albergue Casa Marqués

Disponible sin conexión
49
9
Albergue casa marques

Berducedo
Berducedo (Concejo de Allande)

985 909 820

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Borja Pérez Núñez

Observaciones: Además del albergue disponen de una pensión con 6 habitaciones: dos individuales (20?), dos de matrimonio(25?) y dos dobles(30?).

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Pola de Allande a La Mesa Etapa 5

Etapa de Pola de Allande a La Mesa

km 22,8
Tiempo 06H 00’
Dificultad Alta
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías