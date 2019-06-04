Camí Primitiu Etapa de Pola d'Allande a la Mesa
Berducedo
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Casa Marquès
Disponible sense connexió
270
Berducedo
Berducedo (Consell d'Allande)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Borja Pérez Núñez
Observacions: A més de l'alberg disposen d'una pensió amb 6 habitacions: dos individuals (20?), dos de matrimoni(25?) i dos dobles(30?).
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 5
Etapa de Pola d'Allande a la Mesa
km 22,8
Temps 06H 00’
Dificultat alta
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots