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Camí Primitiu Etapa de Pola d'Allande a la Mesa

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Alberg Casa Marquès

Disponible sense connexió
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0
Albergue casa marques

Berducedo
Berducedo (Consell d'Allande)

985 909 820

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Borja Pérez Núñez

Observacions: A més de l'alberg disposen d'una pensió amb 6 habitacions: dos individuals (20?), dos de matrimoni(25?) i dos dobles(30?).

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Pola d'Allande a la Mesa Etapa 5

Etapa de Pola d'Allande a la Mesa

km 22,8
Temps 06H 00’
Dificultat alta
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