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Camiño Sanabrés Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria

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Albergue Casa Luz

Dispoñible sen conexión
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04 albergue casa luz

C/ Pai Vicente Salgado Nº 14
Poboa de Sanabria

980 620 268, 619 751 762

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Antonio e Choni

Observacións: É unha antiga casa de propiedade familiar, rehabilitada no ano 2008 como "Albergue de Peregrinos", moi ben coidada e situada en paso obrigado do camiño á entrada de Poboa de Sanabria.

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria Etapa 4

Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria

km 40,5
Tempo 10H 15’
Dificultade alta
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