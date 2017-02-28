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Albergue Casa Luz
C/ Pai Vicente Salgado Nº 14
Poboa de Sanabria
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Antonio e Choni
Observacións: É unha antiga casa de propiedade familiar, rehabilitada no ano 2008 como "Albergue de Peregrinos", moi ben coidada e situada en paso obrigado do camiño á entrada de Poboa de Sanabria.
Camiño Sanabrés
Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria
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