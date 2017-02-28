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Sanabriako Bidea Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria

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Casa Luz aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
222
0
04 albergue casa luz

Aita Vicente Salgado kalea, 14
Puebla de Sanabria

980620268, 619651 762

@gmail.com

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Antonio eta Choni

Oharrak: Familia jabetzako etxe zahar bat da, 2008an "Erromesen Aterpetxea" izenez zaharberritu zena, oso ondo zaindua eta Puebla de Sanabria sarbiderako bidean nahitaez kokatua.

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria Etapa 4

Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria

km 40,5
Denbora 10H 15’
Zailtasuna HANDIA
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