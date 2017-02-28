Sanabriako Bidea Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria
Aita Vicente Salgado kalea, 14
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Casa Luz aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2220
Aita Vicente Salgado kalea, 14
Puebla de Sanabria
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Antonio eta Choni
Oharrak: Familia jabetzako etxe zahar bat da, 2008an "Erromesen Aterpetxea" izenez zaharberritu zena, oso ondo zaindua eta Puebla de Sanabria sarbiderako bidean nahitaez kokatua.
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 4
Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria
km 40,5
Denbora 10H 15’
Zailtasuna HANDIA
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