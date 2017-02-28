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Camí Sanabrés Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria

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Alberg Casa Luz

Disponible sense connexió
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04 albergue casa luz

C/ Pare Vicente Salgado Nº 14
Pobla de Sanabria

980 620 268, 619 751 762

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Antonio i Choni

Observacions: És una antiga casa de propietat familiar, rehabilitada l'any 2008 com a "Alberg de Pelegrins", molt bé cuidada i situada en pas obligat del camí a l'entrada de Pobla de Sanabria.

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria Etapa 4

Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria

km 40,5
Temps 10H 15’
Dificultat alta
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