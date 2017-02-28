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Alberg Casa Luz
C/ Pare Vicente Salgado Nº 14
Pobla de Sanabria
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Antonio i Choni
Observacions: És una antiga casa de propietat familiar, rehabilitada l'any 2008 com a "Alberg de Pelegrins", molt bé cuidada i situada en pas obligat del camí a l'entrada de Pobla de Sanabria.
Camí Sanabrés
Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria
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