Albergue Casa Luz

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Antonio y Choni

Observaciones: Es una antigua casa de propiedad familiar, rehabilitada en el año 2008 como "Albergue de Peregrinos", muy bien cuidada y situada en paso obligado del camino a la entrada de Puebla de Sanabria.