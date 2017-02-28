Camino Sanabrés Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria
C/ Padre Vicente Salgado Nº 14
Albergue Casa Luz
Disponible sin conexión
25038
C/ Padre Vicente Salgado Nº 14
Puebla de Sanabria
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Antonio y Choni
Observaciones: Es una antigua casa de propiedad familiar, rehabilitada en el año 2008 como "Albergue de Peregrinos", muy bien cuidada y situada en paso obligado del camino a la entrada de Puebla de Sanabria.
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 4
Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria
km 40,5
Tiempo 10H 15’
Dificultad Alta
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