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Camino Sanabrés Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria

Albergue Casa Luz

Disponible sin conexión
250
38
04 albergue casa luz

C/ Padre Vicente Salgado Nº 14
Puebla de Sanabria

980 620 268, 619 751 762

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Antonio y Choni

Observaciones: Es una antigua casa de propiedad familiar, rehabilitada en el año 2008 como "Albergue de Peregrinos", muy bien cuidada y situada en paso obligado del camino a la entrada de Puebla de Sanabria.

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria Etapa 4

Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria

km 40,5
Tiempo 10H 15’
Dificultad Alta
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