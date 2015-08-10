Camiño Sanabrés Etapa da Laxe a Outeiro
Dornelas, 8
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Albergue Casa Leiras 1866
Dispoñible sen conexión
270
Dornelas, 8
Dornelas (Pontevedra)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Andrea
Observacións:
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 12
Etapa da Laxe a Outeiro
km 33,3
Tempo 08H 25’
Dificultade media
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