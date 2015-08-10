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Camiño Sanabrés Etapa da Laxe a Outeiro

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Albergue Casa Leiras 1866

Dispoñible sen conexión
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Albergue casa leiras 1866

Dornelas, 8
Dornelas (Pontevedra)

620 483 603, 634 613 690

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Andrea

Observacións:

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa da Laxe a Outeiro Etapa 12

Etapa da Laxe a Outeiro

km 33,3
Tempo 08H 25’
Dificultade media
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