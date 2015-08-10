Sanabriako Bidea A Laxe a Outeiroko etapa
Dornelak, 8
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Leiras Etxea aterpetxea 1866
Konexiorik gabe erabilgarri
280
Dornelak, 8
Dornelak (Pontevedra)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Andrea
Oharrak:
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 12
A Laxe a Outeiroko etapa
km 33,3
Denbora 08H 25’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak