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Sanabriako Bidea A Laxe a Outeiroko etapa

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Leiras Etxea aterpetxea 1866

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue casa leiras 1866

Dornelak, 8
Dornelak (Pontevedra)

620483 603, 634 613 690

casaleiras [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Andrea

Oharrak:

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
A Laxe a Outeiroko etapa Etapa 12

A Laxe a Outeiroko etapa

km 33,3
Denbora 08H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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Honela ikusten dute erromesek Leiras Etxea aterpetxea 1866

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