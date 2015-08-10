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Camino Sanabrés Etapa de A Laxe a Outeiro

Albergue Casa Leiras 1866

Disponible sin conexión
30
10
Albergue casa leiras 1866

Dornelas, 8
Dornelas (Pontevedra)

620 483 603, 634 613 690

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Andrea

Observaciones:

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de A Laxe a Outeiro Etapa 12

Etapa de A Laxe a Outeiro

km 33,3
Tiempo 08H 25’
Dificultad Media
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