Camino Sanabrés Etapa de A Laxe a Outeiro
Dornelas, 8
Albergue Casa Leiras 1866
Disponible sin conexión
3010
Dornelas, 8
Dornelas (Pontevedra)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Andrea
Observaciones:
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 12
Etapa de A Laxe a Outeiro
km 33,3
Tiempo 08H 25’
Dificultad Media
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