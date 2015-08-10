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Camí Sanabrés Etapa de Laxe a Outeiro

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Alberg Casa Leiras 1866

Disponible sense connexió
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Albergue casa leiras 1866

Dornelas, 8
Dornelas (Pontevedra)

620 483 603, 634 613 690

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Andrea

Observacions:

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Laxe a Outeiro Etapa 12

Etapa de Laxe a Outeiro

km 33,3
Temps 08H 25’
Dificultat mitjana
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