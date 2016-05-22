Camiño Primitivo Etapa de Tineo a Pola de Allande
Campiello, 4
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Casa Herminia
Dispoñible sen conexión
1040
Campiello, 4
Campiello (Asturias)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Herminia Álvarez Coto
Observacións: As camas teñen funda de colchón e de almofada e manta. Ademais do albergue hai un Hotel Rural con 10 habitacións dobres (40 euros por habitación dobre e 30 euros se fose uso individual).
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 4
Etapa de Tineo a Pola de Allande
km 28,2
Tempo 06H 30’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo