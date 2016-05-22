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Camiño Primitivo Etapa de Tineo a Pola de Allande

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Albergue Casa Herminia

Dispoñible sen conexión
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Albergue casa herminia

Campiello, 4
Campiello (Asturias)

985 80 00 11

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Herminia Álvarez Coto

Observacións: As camas teñen funda de colchón e de almofada e manta. Ademais do albergue hai un Hotel Rural con 10 habitacións dobres (40 euros por habitación dobre e 30 euros se fose uso individual).

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Tineo a Pola de Allande Etapa 4

Etapa de Tineo a Pola de Allande

km 28,2
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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