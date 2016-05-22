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Bide Primitiboa Tineotik Pola de Allanderainoko etapa

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Herminia Etxeko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
104
0
Albergue casa herminia

Campiello kalea, 4
Campiello (Asturias)

985800011

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Herminia Álvarez Coto

Oharrak: Oheek koltxoi eta burko eta manta zorroa dute. Aterpetxeaz gain, landa-hotel bat dago, 10 logela bikoitz dituena (40 euro gela bikoitz bakoitzeko eta 30 euro banako erabilerarako).

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Tineotik Pola de Allanderainoko etapa Etapa 4

Tineotik Pola de Allanderainoko etapa

km 28,2
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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