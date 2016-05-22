Bide Primitiboa Tineotik Pola de Allanderainoko etapa
Campiello kalea, 4
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Herminia Etxeko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1040
Campiello kalea, 4
Campiello (Asturias)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Herminia Álvarez Coto
Oharrak: Oheek koltxoi eta burko eta manta zorroa dute. Aterpetxeaz gain, landa-hotel bat dago, 10 logela bikoitz dituena (40 euro gela bikoitz bakoitzeko eta 30 euro banako erabilerarako).
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 4
Tineotik Pola de Allanderainoko etapa
km 28,2
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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