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Camí Primitiu Etapa de Tineo a Pola d'Allande

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Alberg Casa Herminia

Disponible sense connexió
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Albergue casa herminia

Campiello, 4
Campiello (Astúries)

985 80 00 11

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Herminia Álvarez Vedat

Observacions: Els llits tenen funda de matalàs i de coixí i manta. A més de l'alberg hi ha un Hotel Rural amb 10 habitacions dobles (40 euros per habitació doble i 30 euros si fos ús individual).

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Tineo a Pola d'Allande Etapa 4

Etapa de Tineo a Pola d'Allande

km 28,2
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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