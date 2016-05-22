Camí Primitiu Etapa de Tineo a Pola d'Allande
Campiello, 4
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Alberg Casa Herminia
Disponible sense connexió
1181
Campiello, 4
Campiello (Astúries)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Herminia Álvarez Vedat
Observacions: Els llits tenen funda de matalàs i de coixí i manta. A més de l'alberg hi ha un Hotel Rural amb 10 habitacions dobles (40 euros per habitació doble i 30 euros si fos ús individual).
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 4
Etapa de Tineo a Pola d'Allande
km 28,2
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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