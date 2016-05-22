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Camino Primitivo Etapa de Tineo a Pola de Allande

Albergue Casa Herminia

Disponible sin conexión
140
106
Albergue casa herminia

Campiello, 4
Campiello (Asturias)

985 80 00 11

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Herminia Álvarez Coto

Observaciones: Las camas tienen funda de colchón y de almohada y manta. Además del albergue hay un Hotel Rural con 10 habitaciones dobles (40 euros por habitación doble y 30 euros si fuera uso individual).

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Tineo a Pola de Allande Etapa 4

Etapa de Tineo a Pola de Allande

km 28,2
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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