Albergue Casa Herminia

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Herminia Álvarez Coto

Observaciones: Las camas tienen funda de colchón y de almohada y manta. Además del albergue hay un Hotel Rural con 10 habitaciones dobles (40 euros por habitación doble y 30 euros si fuera uso individual).