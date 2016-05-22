Camino Primitivo Etapa de Tineo a Pola de Allande
Campiello, 4
Albergue Casa Herminia
Disponible sin conexión
140106
Campiello, 4
Campiello (Asturias)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Herminia Álvarez Coto
Observaciones: Las camas tienen funda de colchón y de almohada y manta. Además del albergue hay un Hotel Rural con 10 habitaciones dobles (40 euros por habitación doble y 30 euros si fuera uso individual).
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 4
Etapa de Tineo a Pola de Allande
km 28,2
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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