Camiño Primitivo Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada
Avenida de Asturias 19
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Albergue Casa cuartel
Dispoñible sen conexión
230
Avenida de Asturias 19
Fonsagrada
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Roberto / Gerardo
Observacións:
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 7
Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada
km 28,1
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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