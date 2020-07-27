Bide Primitiboa Grandas de Salime eta Fonsagrada arteko etapa
Asturias etorbidea 19
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Casa Cuartel aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
230
Asturias etorbidea 19
Fonsagrada
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Roberto / Gerardo
Oharrak:
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 7
Grandas de Salime eta Fonsagrada arteko etapa
km 28,1
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak