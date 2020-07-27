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Camí Primitiu Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

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Albergui Casa Caserna

Disponible sense connexió
23
0

Avinguda d'Astúries 19
Fonsagrada

689 954 243

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Roberto / Gerardo

Observacions:

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada Etapa 7

Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

km 28,1
Temps 06H 45’
Dificultat mitjana
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