Camino Primitivo Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada
Avenida de Asturias 19
Albergue Casa Cuartel
Disponible sin conexión
322
Avenida de Asturias 19
Fonsagrada
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Roberto / Gerardo
Observaciones:
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 7
Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada
km 28,1
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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