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Albergue Camín Antigo
Berducedo, s/n, despois da igrexa
Berducedo (Concello de Allande)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Mabel e Ismael
Observacións: O albergue, con 10 prazas en liteira, atópase na planta. Na planta de arriba hai 7 habitacións dobres con baño e tv con posibilidade de pór cama supletoria. O prezo por habitación dobre é de 60 euros e a cama supletoria son 20 euros. A tarifa da habitación inclúe o almorzo. Teñen servizo de taxi: 696 929 165 (Ismael).
Camiño Primitivo
Etapa de Pola de Allande á Mesa
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