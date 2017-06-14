Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Primitivo Etapa de Pola de Allande á Mesa

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue Camín Antigo

Dispoñible sen conexión
51
0
Albergue camin antiguo

Berducedo, s/n, despois da igrexa
Berducedo (Concello de Allande)

696 929 164,

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Mabel e Ismael

Observacións: O albergue, con 10 prazas en liteira, atópase na planta. Na planta de arriba hai 7 habitacións dobres con baño e tv con posibilidade de pór cama supletoria. O prezo por habitación dobre é de 60 euros e a cama supletoria son 20 euros. A tarifa da habitación inclúe o almorzo. Teñen servizo de taxi: 696 929 165 (Ismael).

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Pola de Allande á Mesa Etapa 5

Etapa de Pola de Allande á Mesa

km 22,8
Tempo 06H 00’
Dificultade alta
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías