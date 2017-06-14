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Bide Primitiboa Pola de Allande-La Mesa etapa

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Camin Antiguoko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
51
0
Albergue camin antiguo

Berduedo, z/g, elizaren ondoren
Berduedo (Allandeko Kontzejua)

696929164,

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mabel eta Ismael

Oharrak: Aterpetxea, 10 plazatan, solairuan dago. Goiko solairuan, bainugela eta komuna duten 7 logela bikoitz daude. Gela bikoitzaren prezioa 60 euro da eta ohe osagarria 20 euro. Logelako tarifak gosaria barne hartzen du. Taxi zerbitzua dute: 696929165 (Ismael).

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Pola de Allande-La Mesa etapa Etapa 5

Pola de Allande-La Mesa etapa

km 22,0
Denbora 06H 00’
Zailtasuna HANDIA
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