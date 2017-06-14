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Camino Primitivo Etapa de Pola de Allande a La Mesa

Albergue Camín Antiguo

Disponible sin conexión
67
53
Albergue camin antiguo

Berducedo, s/n, después de la iglesia
Berducedo (Concejo de Allande)

696 929 164,

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Mabel e Ismael

Observaciones: El albergue, con 10 plazas en litera, se encuentra en la planta. En la planta de arriba hay 7 habitaciones dobles con baño y tv con posibilidad de poner cama supletoria. El precio por habitación doble es de 60 euros y la cama supletoria son 20 euros. La tarifa de la habitación incluye el desayuno. Tienen servicio de taxi: 696 929 165 (Ismael).

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Pola de Allande a La Mesa Etapa 5

Etapa de Pola de Allande a La Mesa

km 22,8
Tiempo 06H 00’
Dificultad Alta
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