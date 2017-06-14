Albergue Camín Antiguo

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Mabel e Ismael

Observaciones: El albergue, con 10 plazas en litera, se encuentra en la planta. En la planta de arriba hay 7 habitaciones dobles con baño y tv con posibilidad de poner cama supletoria. El precio por habitación doble es de 60 euros y la cama supletoria son 20 euros. La tarifa de la habitación incluye el desayuno. Tienen servicio de taxi: 696 929 165 (Ismael).