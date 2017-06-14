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Camí Primitiu Etapa de Pola d'Allande a la Mesa

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Alberg Camín Antic

Disponible sense connexió
52
0
Albergue camin antiguo

Berducedo, s/n, després de l'església
Berducedo (Concejo d'Allande)

696 929 164,

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mabel i Ismael

Observacions: L'alberg, amb 10 places en llitera, es troba en la planta. En la planta d'a dalt hi ha 7 habitacions dobles amb bany i tv amb possibilitat de posar llit supletori. El preu per habitació doble és de 60 euros i el llit supletori són 20 euros. La tarifa de l'habitació inclou el desdejuni. Tenen servei de taxi: 696 929 165 (Ismael).

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Pola d'Allande a la Mesa Etapa 5

Etapa de Pola d'Allande a la Mesa

km 22,8
Temps 06H 00’
Dificultat alta
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