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Alberg Camín Antic
Berducedo, s/n, després de l'església
Berducedo (Concejo d'Allande)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mabel i Ismael
Observacions: L'alberg, amb 10 places en llitera, es troba en la planta. En la planta d'a dalt hi ha 7 habitacions dobles amb bany i tv amb possibilitat de posar llit supletori. El preu per habitació doble és de 60 euros i el llit supletori són 20 euros. La tarifa de l'habitació inclou el desdejuni. Tenen servei de taxi: 696 929 165 (Ismael).
Camí Primitiu
Etapa de Pola d'Allande a la Mesa
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