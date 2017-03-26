Camiño Primitivo Etapa de Pola de Allande á Mesa
Berducedo, s/n
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Albergue Camiño Primitivo
Dispoñible sen conexión
640
Berducedo, s/n
Berducedo (Concello de Pola de Allande)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Vanesa López
Observacións: Albergue con Bar-Restaurante. Serven menús de mediodía e cea Prezo menú 15€, Fin de semana 17€
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 5
Etapa de Pola de Allande á Mesa
km 22,8
Tempo 06H 00’
Dificultade alta
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