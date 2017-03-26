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Camiño Primitivo Etapa de Pola de Allande á Mesa

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Albergue Camiño Primitivo

Dispoñible sen conexión
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Albergue camino primitivo

Berducedo, s/n
Berducedo (Concello de Pola de Allande)

985 90 66 70

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Vanesa López

Observacións: Albergue con Bar-Restaurante. Serven menús de mediodía e cea Prezo menú 15€, Fin de semana 17€

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Pola de Allande á Mesa Etapa 5

Etapa de Pola de Allande á Mesa

km 22,8
Tempo 06H 00’
Dificultade alta
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