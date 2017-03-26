Bide Primitiboa Pola de Allande-La Mesa etapa
Berducedo, z/g
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Camino Primitivo aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
640
Berducedo, z/g
Berducedo (Pola de Allandeko Kontzejua)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Vanesa López
Oharrak: ostatu-jatetxea duen aterpetxea. Eguerdiko menuak eta afaria zerbitzatzen dituzte Menuaren prezioa 15€, asteburua 17€
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 5
Pola de Allande-La Mesa etapa
km 22,0
Denbora 06H 00’
Zailtasuna HANDIA
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