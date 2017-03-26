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Bide Primitiboa Pola de Allande-La Mesa etapa

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Camino Primitivo aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
64
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Albergue camino primitivo

Berducedo, z/g
Berducedo (Pola de Allandeko Kontzejua)

985 90 66 70

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Vanesa López

Oharrak: ostatu-jatetxea duen aterpetxea. Eguerdiko menuak eta afaria zerbitzatzen dituzte Menuaren prezioa 15€, asteburua 17€

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Pola de Allande-La Mesa etapa Etapa 5

Pola de Allande-La Mesa etapa

km 22,0
Denbora 06H 00’
Zailtasuna HANDIA
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