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Camí Primitiu Etapa de Pola d'Allande a la Mesa

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Albergui Camí Primitiu

Disponible sense connexió
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Albergue camino primitivo

Berducedo, s/n
Berducedo (Consell de Pola d'Allande)

985 90 66 70

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Vanesa López

Observacions: Albergue amb Bar-Restaurant. Serveixen menús de migdia i sopa Preu menú 15€, Cap de setmana 17€

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Pola d'Allande a la Mesa Etapa 5

Etapa de Pola d'Allande a la Mesa

km 22,8
Temps 06H 00’
Dificultat alta
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