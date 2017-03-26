Albergui Camí Primitiu

Camí Primitiu Etapa de Pola d'Allande a la Mesa
Berducedo, s/n
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Disponible sense connexió
640
Berducedo, s/n
Berducedo (Consell de Pola d'Allande)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Vanesa López
Observacions: Albergue amb Bar-Restaurant. Serveixen menús de migdia i sopa Preu menú 15€, Cap de setmana 17€
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 5
Etapa de Pola d'Allande a la Mesa
km 22,8
Temps 06H 00’
Dificultat alta
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