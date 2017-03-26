Camino Primitivo Etapa de Pola de Allande a La Mesa
Berducedo, s/n
Albergue Camino Primitivo
Disponible sin conexión
10135
Berducedo, s/n
Berducedo (Concejo de Pola de Allande)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Vanesa López
Observaciones: Albergue con Bar-Restaurante. Sirven menús de mediodía y cena Precio menú 15€, Fin de semana 17€
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 5
Etapa de Pola de Allande a La Mesa
km 22,8
Tiempo 06H 00’
Dificultad Alta
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