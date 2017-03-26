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Camino Primitivo Etapa de Pola de Allande a La Mesa

Albergue Camino Primitivo

Disponible sin conexión
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Albergue camino primitivo

Berducedo, s/n
Berducedo (Concejo de Pola de Allande)

985 90 66 70

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Vanesa López

Observaciones: Albergue con Bar-Restaurante. Sirven menús de mediodía y cena Precio menú 15€, Fin de semana 17€

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Pola de Allande a La Mesa Etapa 5

Etapa de Pola de Allande a La Mesa

km 22,8
Tiempo 06H 00’
Dificultad Alta
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