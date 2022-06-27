Camiño Primitivo Etapa de San Juan de Villapañada a Salas
c/ Doriga, 14
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Albergue Cá Pacita Doriga
Dispoñible sen conexión
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c/ Doriga, 14
Doriga ( Concello de Salas )
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Toño
Observacións: Conta con Bar Restaurante ofrecen almorzos/ comidas/ ceas
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 2
Etapa de San Juan de Villapañada a Salas
km 20,2
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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