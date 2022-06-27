Camino Primitivo Etapa de San Juan de Villapañada a Salas
c/ Doriga, 14
Albergue Cá Pacita Doriga
Disponible sin conexión
330
c/ Doriga, 14
Doriga ( Concejo de Salas )
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Toño
Observaciones: Cuenta con Bar Restaurante ofrecen desayunos/ comidas/ cenas
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 2
Etapa de San Juan de Villapañada a Salas
km 20,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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