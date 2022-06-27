Camí Primitiu Etapa de Sant Joan de Villapañada a Salas
c/ Doriga, 14
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Cá Pacita Doriga
Disponible sense connexió
00
c/ Doriga, 14
Doriga ( Consell de Salas )
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Toño
Observacions: Compte amb Bar Restaurant ofereixen desdejunis/ menjades/ sopars
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 2
Etapa de Sant Joan de Villapañada a Salas
km 20,2
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots