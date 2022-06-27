Bide Primitiboa Etapa: Villapañadatik Salasera
Doriga kalea, 14
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Cá Pacita Doriga aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
00
Doriga kalea, 14
Doriga (Saletako Kontzejua)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ukitua
Oharrak: Taberna eta jatetxeak gosariak/bazkariak/afariak eskaintzen ditu
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 2
Etapa: Villapañadatik Salasera
km 20,2
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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