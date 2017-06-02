Camiño do Norte Etapa de Bilbao a Portugalete
C/ Xullo Gutiérrez Lumbreras, 10
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Bide Ona
Dispoñible sen conexión
980
C/ Xullo Gutiérrez Lumbreras, 10
Portugalete (Bizkaia)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Martín e Mariví
Observacións:
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 8
Etapa de Bilbao a Portugalete
km 19,7
Tempo 04H 45’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo