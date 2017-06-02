Camino del Norte Etapa de Bilbao a Portugalete
C/ Julio Gutiérrez Lumbreras, 10
Albergue Bide Ona
Disponible sin conexión
16721
C/ Julio Gutiérrez Lumbreras, 10
Portugalete (Bizkaia)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Martín y Mariví
Observaciones:
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 8
Etapa de Bilbao a Portugalete
km 19,7
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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