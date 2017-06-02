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Camino del Norte Etapa de Bilbao a Portugalete

Albergue Bide Ona

Disponible sin conexión
167
21
Albergue bide ona

C/ Julio Gutiérrez Lumbreras, 10
Portugalete (Bizkaia)

946 038 630, 688 602 103

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Martín y Mariví

Observaciones:

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Bilbao a Portugalete Etapa 8

Etapa de Bilbao a Portugalete

km 19,7
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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