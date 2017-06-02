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Camí del Nord Etapa de Bilbao a Portugalete

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Alberg Bide Ona

Disponible sense connexió
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Albergue bide ona

C/ Julio Gutiérrez Lumbreras, 10
Portugalete (Bizkaia)

946 038 630, 688 602 103

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Martín i Mariví

Observacions:

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Bilbao a Portugalete Etapa 8

Etapa de Bilbao a Portugalete

km 19,7
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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