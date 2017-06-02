Camí del Nord Etapa de Bilbao a Portugalete
C/ Julio Gutiérrez Lumbreras, 10
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Alberg Bide Ona
Disponible sense connexió
1000
C/ Julio Gutiérrez Lumbreras, 10
Portugalete (Bizkaia)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Martín i Mariví
Observacions:
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 8
Etapa de Bilbao a Portugalete
km 19,7
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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