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Iparraldeko Bidea Bilbotik Portugaleterako etapa

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Bide Ona aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
98
0
Albergue bide ona

Julio Gutiérrez Lumbreras kalea, 10
Portugalete (Bizkaia)

946 038 630, 688 602 103

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Martin eta Mariví

Oharrak:

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Bilbotik Portugaleterako etapa Etapa 8

Bilbotik Portugaleterako etapa

km 19,7
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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