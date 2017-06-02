Iparraldeko Bidea Bilbotik Portugaleterako etapa
Julio Gutiérrez Lumbreras kalea, 10
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Bide Ona aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
980
Julio Gutiérrez Lumbreras kalea, 10
Portugalete (Bizkaia)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Martin eta Mariví
Oharrak:
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 8
Bilbotik Portugaleterako etapa
km 19,7
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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