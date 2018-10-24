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Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Olveiroa a Muxía

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Albergue Bela Muxía

Dispoñible sen conexión
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Albergue bela muxia

Rúa Encarnación, 30 (xunto á Oficina de Turismo)
Muxía (A Coruña)

687 798 222, 981 742 041

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Anxo Castro

Observacións:

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Muxía Etapa 4

Etapa de Olveiroa a Muxía

km 32,5
Tempo 07H 45’
Dificultade media
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