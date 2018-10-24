Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Olveiroa a Muxía
Rúa Encarnación, 30 (xunto á Oficina de Turismo)
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Albergue Bela Muxía
Dispoñible sen conexión
1510
Rúa Encarnación, 30 (xunto á Oficina de Turismo)
Muxía (A Coruña)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Anxo Castro
Observacións:
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 4
Etapa de Olveiroa a Muxía
km 32,5
Tempo 07H 45’
Dificultade media
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