Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Olbeiroa eta Muxia arteko etapa
Rúa Encarnación, 30 (Turismo Bulegoaren ondoan)
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Bela Muxia aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1520
Rúa Encarnación, 30 (Turismo Bulegoaren ondoan)
Muxia (A Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Angel Castro
Oharrak:
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 4
Olbeiroa eta Muxia arteko etapa
km 32,5
Denbora 07H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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