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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Olbeiroa eta Muxia arteko etapa

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Bela Muxia aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue bela muxia

Rúa Encarnación, 30 (Turismo Bulegoaren ondoan)
Muxia (A Coruña)

687 798 222, 981 742 041

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Angel Castro

Oharrak:

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Olbeiroa eta Muxia arteko etapa Etapa 4

Olbeiroa eta Muxia arteko etapa

km 32,5
Denbora 07H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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