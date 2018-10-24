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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Olveiroa a Muxía

Albergue Bela Muxía

Disponible sin conexión
168
61
Albergue bela muxia

Rúa Encarnación, 30 (junto a la Oficina de Turismo)
Muxía (A Coruña)

687 798 222, 981 742 041

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Ángel Castro

Observaciones:

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Muxía Etapa 4

Etapa de Olveiroa a Muxía

km 32,5
Tiempo 07H 45’
Dificultad Media
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