Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Olveiroa a Muxía
Rúa Encarnación, 30 (junto a la Oficina de Turismo)
Albergue Bela Muxía
Disponible sin conexión
16861
Rúa Encarnación, 30 (junto a la Oficina de Turismo)
Muxía (A Coruña)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Ángel Castro
Observaciones:
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 4
Etapa de Olveiroa a Muxía
km 32,5
Tiempo 07H 45’
Dificultad Media
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